Apple consacre 100 millions de dollars à la lutte contre le racisme

et AFP

publié le 12/06/2020 à 03:04

C'est une initiative forte pour "l'équité raciale et la justice". Apple a débloqué une enveloppe de 100 millions de dollars pour lutter contre le racisme, alors que des entreprises et autorités américaines tentent de réagir à la vague de manifestations liée à la mort de George Floyd.

Le géant californien de l'électronique et des technologies entend s'attaquer aux "barrières systémiques" auxquelles font face les personnes de couleur, notamment les Afro-Américains, a expliqué son patron Tim Cook dans une vidéo publiée sur Twitter. "Que ce soit chez Apple ou n'importe où dans la société, le poids du changement ne doit pas reposer sur les épaules de ceux qui sont sous-représentés", a-t-il déclaré.

"Il incombe avant tout à ceux qui sont en position de pouvoir et d'influence de changer les structures pour le bien commun." Tim Cook a évoqué son enfance dans l'Etat de l'Alabama, pendant cette période pour souligner l'importance que des "personnes de bonne volonté mettent de côté leur confort et leur sécurité" et exigent des dirigeants qu'ils prennent leurs responsabilités.

L'initiative sera menée par Lisa Jackson, vice-présidente d'Apple chargée de la responsabilité sociale du groupe. Le patron a promis une approche "holistique", qui soutiendra l'éducation, les organisations de la société civile et les entreprises détenues par des personnes noires.