publié le 27/10/2019 à 20:43

On regarde les mers et les enjeux écologiques. Frédéric Le Manach est le directeur scientifique de l'association Bloom, pour la conservation marine. L'actualité nous emmène aux Antilles, où une conférence internationale sur les algues des Sargasses s'est ouverte.

"La situation est grave, elle a un impact sur de nombreux pans de l'économie. Par exemple sur le tourisme puisque les voyageurs ne veulent pas sentir les odeurs nauséabondes des algues en décomposition", explique le scientifique.

Mais qu'est-ce les sargasses ? "Ce sont des algues brunes qui flottent dans l'eau et qui donnent leur nom à la mer des Sargasses dans l'Atlantique. Elles se reproduisent facilement. Depuis 2011, des plages sont couvertes de ces algues", détaille le chercheur.

Les algues se décomposent et produisent des gaz insoutenables

De nombreux animaux et mollusques vivent dans ses écosystèmes mais lorsque ces algues s'échouent sur nos plages, elles se décomposent et produisent des gaz insoutenables voire dangereux. "Cela peut causer la mort dans des concentrations élevées, poursuit-il. Dans les Antilles, c'est un problème depuis plusieurs années maintenant".

La déforestation de l'Amazonie pourrait être responsable de cette invasion d'algues. "On ne sait pas encore ce qui se passe à 100 %. C'est certain que l'agriculture intensive en Amazonie est une des cause principale : des engrais se trouvent dans les fleuves et polluent les mers", souffle Frédéric Le Manach.