"C'est prodigieux tout ce que l'arbre est capable de faire", dit Jean-Louis Étienne

publié le 06/10/2019 à 21:02

"Au début, je pensais que je me battais pour sauver les hévéas. Puis j’ai pensé que je me battais pour sauver la forêt amazonienne. Maintenant, je sais que je me bats pour l’humanité". Cette phrase de Chico Mendes, militant écologiste brésilien, assassiné le 22 décembre 1988, Jean-Louis Étienne l'a mis en exergue de son dernier livre, intitulé Aux arbres citoyens !.

"En travaillant le sujet, je me suis rendu compte la place de l'arbre dans l'équilibre de la planète. C'est prodigieux tout ce que l'arbre est capable de faire, est capable de nous apporter", explique l'explorateur. "L'arbre a pris une place prépondérante dans ce livre", a-t-il ajouté.

Cet amour des arbres, il a été guidé par l'amour du bricolage et des cabanes en bois. "Vous savez, la nature c'est un refuge apaisant, et on a besoin de ça. On est dans un monde qui va extrêmement vite, le bois, la cabane, c'est un espèce d'ancrage imaginaire", explique-t-il.