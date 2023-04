Nord : mystère après la découverte de centaines de pneus dans plusieurs communes

Crédit : JARED C. TILTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

C'est un mystère, près de Valenciennes (Nord), d'immenses tas de centaines de pneus ont fleuri ces derniers jours autour de 7 communes dans la région et cela va coûter cher pour les faire enlever. Pour le maire de Crespin, Philippe Golinval, c'est l'œuvre d'individus véreux qui cherchent à s'en débarrasser sans payer le moindre centime.

"Quand on voit la quantité, ça ne peut pas être un particulier. Le traitement des pneus, ça a un coût. D'après ce que je sais, il y aurait aussi un petit trafic. Il faut savoir que pour détruire un pneu, je pense que ça coûte 8 euros. Vous avez certains petits malins qui rachètent les pneus à 4 euros en disant s'en débarrasser", explique l'élu.

"Ils se font de l'argent et après, ils ont une quantité de pneus et ne savent pas quoi en faire. Ces pneus, on les retrouve aussi sur les territoires de Crespin, de Saint-Aybert, de Wallers... Il faut vraiment prendre la chose au sérieux et pour moi, je pense qu'il y a vraiment du trafic. C'est un nouveau business, de l'argent facile. On se débarrasse des pneus sur le compte du contribuable", ajoute le maire de Crespin.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info