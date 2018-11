publié le 07/11/2018 à 05:12

La couche d'ozone est presque guérie. Le fameux trou au-dessus de nos têtes est en train de se reboucher. Les Nations Unies ont confirmé hier cette bonne nouvelle. Comme quoi, quand les pays le veulent vraiment, en matière d'environnement, ils peuvent avoir des résultats.



La couche d'ozone est une sorte de bouclier de gaz à 30 kilomètres au dessus de nos tètes qui nous protège des rayons UV du soleil, qui protège la vie sur terre. Dans les années 1970, des chercheurs se sont aperçus que cette couche avait des trous, qu'elle était grignotée par d'autres gaz appelés CFC, qu'on utilisait dans les aérosols et les réfrigérateurs.

Donc, pour éviter une épidémie mondiale de cancers de la peau, une centaine de pays se sont mis d'accord en 1987 pour les interdire. Depuis, la couche d'ozone se reconstitue peu à peu. Le trou sera complètement rebouché en 2030 au-dessus de l'hémisphère Nord et en 2050 au sud.

Les gaz HFC plus polluants que le CO2

À l'époque, Les CFC ont été remplacés par des gaz moins toxiques, les HFC, mais leur consommation a explosé car ce sont ces gaz qui font fonctionner nos climatisations. Alors ces gaz sont aussi responsables du réchauffement du climat car ils sont 14.000 fois plus polluants que le CO2. Donc un autre accord a été signé il y a deux ans pour s'en débarrasser.



Mais avant qu'ils soient à leur tour éliminés, il va falloir du temps, donc le gouvernement s'est engagé a taxer toutes les grosses machines qui font du froid en France sauf les camions de transport d'aliment et de médicaments, pour inciter les industriels à trouver plus vite des alternatives. Cette taxe devrait être votée cette semaine par les députés dans le projet de loi de finances.