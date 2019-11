publié le 02/11/2019 à 10:19

Jour de gala pour le rugby mondial avec la finale de la Coupe du monde entre l'Angleterre et l'Afrique du Sud ce samedi 2 novembre. Ce remake de la finale de 2007 remportée par les Springboks en France promet, entre deux équipes relativement proches dans leur plan de jeu.

Si l'Angleterre est parvenue à se défaire des doubles champions du monde en titre, les All-Blacks en demi-finale (19-7), Christophe Dominici estime qu'il est difficile d'en faire un favori même si elle a plus impressionné dans la compétition : "Quand on analyse les deux équipes, on s'aperçoit qu'elles se sont affrontées 42 fois. L'Afrique du Sud a 25 victoires, l'Angleterre 15 et il y a eu 2 matchs nuls. Elles sont très proches dans le système, l'organisation mais on sent les Anglais, par rapport à ce qu'ils ont montré dans cette compétition, supérieurs".

Cette finale sera un vrai combat physique : "Le système de jeu sud-africain est avant tout basé sur l'agression, dans le bon sens du terme. Ils sont athlétiques, physiques et excellent dans ce qui est de marquer l'adversaire en visant les corps. Ils savent le faire et c'est le coeur de leur rugby. En plus de ça, ils ont un buteur qui fait 100% quasiment tous les matchs donc la discipline sera primordiale tous les matchs". Ce match permettra à l'Angleterre, seule nation titrée de l'hémisphère Nord, de s'offrir une deuxième couronne ou aux Springboks de remporter un troisième titre et d'égaler le record néo-zélandais.