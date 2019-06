publié le 13/06/2019 à 14:44

C'est dans l'Est qu'il fait bon vivre. Strasbourg se hisse à la première place des villes les plus attractives (de plus de 80.000 habitants), selon le palmarès réalisé par le magazine Le Point en partenariat avec France Attractive. "Il y fait bon vivre, mais il fait aussi bon entreprendre, il fait bon travailler", explique Jérôme Cordelier, rédacteur en chef des éditions locales du Point, invité de RTL jeudi 13 juin.



Si la localisation de Strasbourg est idéale, "c'est aussi une des villes qui a été une des premières à développer le vélo", souligne Jérôme Cordelier, qui met également l'accent sur le très bon réseau 4G. Juste derrière Strasbourg se trouvent Bordeaux et Nantes, "dont on vante souvent la douceur de vivre" et qui sont très bien reliées à Paris.

Même si l'accès au TGV est un plus pour figurer dans ce classement, ce n'est pas obligatoire. Ainsi, la ville de Cluses en Haute-Savoie est 9e dans le classement des villes moyennes.

Des surprises composent ce classement. Ainsi, Bordeaux ne doit pas son bon classement à sa situation en matière de sécurité. De plus, plusieurs villes du Nord "sortent bien dans ce classement car elles sont très fortes en connectivité et en mobilité", comme Béthune, Douai et Lens.