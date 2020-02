Amour : la Saint Valentin, pour ou contre ?

publié le 14/02/2020 à 05:55

D'un côté, il y a ceux qui voient en la St Valentin l'occasion de célébrer leur amour, de se faire des cadeaux et une soirée romantique à deux. Ceux qui, célibataires, espèrent être en couple l'année prochaine à cette date. De l'autre, ceux qui ne voient qu'une simple fête commerciale, hypocrite et déprimante, injonction à célébrer des sentiments, et qui rappelle à ceux qui ne partagent leur vie avec personne qu'ils ne sont pas dans une norme sociétale...Alors la St Valentin, pour ou contre ?

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

On est fait pour s'entendre, le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h30 à 15h30, en direct sur RTL.



Invité.e.s

- Claire Alquier, sexologue, à retrouver à Paris ou sur clairealquier.com



- Patrick Papazian, médecin sexologue et fondateur de l’agence de communication santé !nclusive