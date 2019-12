Couple : que faire quand le désir n’est plus au rendez-vous ?

publié le 06/12/2019 à 07:00

Au début d’une relation amoureuse, le désir est bien souvent puissant, débordant, ardent, explosif. C’est joyeux, léger, grisant, épanouissant… Les années passant, il fluctue, et c’est normal. Mais il arrive que la libido s’éteigne pour de bon et que l’on ne ressente plus d’attirance sexuelle pour son partenaire…

Pourquoi le désir s’émousse-t-il parfois durablement ? Quelles sont les conséquences pour le couple ? Que faire quand il n’est plus au rendez-vous ?

Invité.e.s

- Cécilia Commo, sexologue et thérapeute de couple. Retrouvez-la sur son site psychotherapie-sexologie.com

- Gilbert Bou Jaoudé, médecin sexologue, coordinateur scientifique de la plateforme de téléconsultation charles.co (spécialement dédiée aux téléconsultations pour problèmes sexuels masculins)