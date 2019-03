Quand devient-on un couple ?

publié le 01/03/2019 à 07:00

« Le couple, c'est la chose la plus impénétrable ; On ne peut pas comprendre un couple, même quand on en fait parti » a écrit Yasmina Reza...Qu'est-ce qu'être "en couple" ? A quel moment passe-t-on à ce « statut » ? Après le premier baiser ? Après avoir fait l'amour ? Au bout de plusieurs semaines, de plusieurs mois ? Quand on se dit "Je t'aime pour la 1ère fois ? Quand on officialise auprès des proches ? Quand on emménage ensemble ? Nous n'avons pas tous le même curseur... Est-ce une question de ressenti, d’état d’esprit, d’officialisation voire même de génération ?

Invités

- Saverio Tomasella, docteur en psychologie clinique et psychanalyste, auteur de Attention cœurs fragiles - Les hypersensibles et l'amour (Editions Eyrolles)

- Bénédicte Ann, love coach

"C'est décidé, j'arrête d'être célib ! - 100 conseils pour trouver l'Amour" (Editions Albin Michel)

+ organise des "Cafés de l'Amour" depuis 15 ans. Dans l'esprit des "cafés philo", ces rencontres autour de l'amour et du sentiment amoureux se déroulent dans toute la France. Les dates sont à retrouver sur "cafédelamour.fr"

