Couple : comment savoir si votre conjoint vous aime vraiment ?

publié le 31/01/2020 à 05:55

Avant même d'être en couple, nous nous posons déjà la fameuse question de la réciprocité. Et si pour certains la relation amoureuse balaye tous les doutes pour laisser place à l'évidence, d'autres se posent plus de questions quant aux sentiments de leur partenaire. Peut-on savoir si notre conjoint nous aime vraiment ? L’amour est-il mesurable ? Comment se prouve-t-il ou s’exprime-t-il au quotidien ? On explore notre incertitude amoureuse dans On est fait pour s'entendre.

Vous souhaitez témoigner par écrit, intervenir dans l'émission ou proposer des sujets ? Envoyez-nous un mail à l'adresse suivante : onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ici) ou contactez-nous en message privé sur nos réseaux sociaux : Facebook et Twitter !

On est fait pour s'entendre, le magazine qui vous ressemble et vous rassemble, de 14h30 à 15h30, en direct sur RTL.



Invité.e.s

- Marie-Claude Treglia, journaliste



- Saverio Tomasella, docteur en psychologie et psychanalyste. Auteur de Tu ne le sais peut-être pas, mais tu as un don ? (Editions Eyrolles)

