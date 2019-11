publié le 29/11/2019 à 09:01

Alors que l'entrepôt Amazon de Brétigny-sur-Orge a été bloqué par des militants écologistes, Frédéric Duval, patron de la plateforme de e-commerce en France, a répété sur RTL les engagements de son entreprise pour l'environnement. À savoir l'objectif "zéro carbone d'ici 2040", soit dix ans avant la date fixée par les accords de Paris.

Mais Frédéric Duval a aussi fait une révélation : d'ici 2020, Amazon a prévu d'automatiser les dons d'invendus. "Nous allons mettre en place en France un nouveau programme qui s'appelle la donation expédiée par Amazon. Elle va permettre à tous les marchands tiers, qu'ils soient en France ou à l'étranger, d'automatiser la donation quand il y a des invendus. Et de faire en sorte que les procédures administratives avec les œuvres de charité, avec les réceptionnaires de ces donations, soient fluidifiées et simplifiées. On va le faire à partir de 2020, je m'y engage", a-t-il déclaré ce vendredi matin au micro d'Yves Calvi sur RTL.

La politique d'Amazon en matière de gestion des invendus avait fait scandale en début d'année après un reportage de Capital sur M6, dans lequel on estimait à 3 millions le nombre de produits détruits en France en 2018 plutôt que d'être donnés à des œuvres de charité. Après cette diffusion, le groupe s'était engagé à mettre fion à ces pratiques.