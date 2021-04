publié le 22/04/2021 à 16:38

Les vins d'Alsace ont été privés l'an dernier de leur traditionnel salon Millésime Alsace pour cause de Covid-19. Pour éviter une nouvelle mésaventure, ils ont décidé d'innover : des rendez-vous ont été fixés en visioconférence avec des viticulteurs pour parler de leurs vins, mais avec une dégustation bien réelle, à distance.

Chaque vigneron a préparé un coffret avec des échantillons de quatre vins différents, de son domaine, des coffrets qui sont envoyés à l'avance partout dans le monde aux cavistes, sommeliers, restaurateurs, qui voudraient goûter.

"On a eu le soin du détail. On a souhaité avoir des minis flutes de 3 centilitres, qui sont la dose parfaite pour une dégustation sur un salon", indique Philippe Bouvet, directeur marketing de l'interprofession des vins d'Alsace qui précise que "chaque mini flûte est en forme de flûte alsacienne, en verre".

C'est une première mondiale Philippe Bouvet - Directeur marketing de l'interprofession des vins d'Alsace Partager la citation





"Il y a 400 vins différents, donc c'est une logistique complètement dingue, et aujourd'hui on a plus de 2.000 coffrets qui sont partis. Pour un vignoble c'est une première mondiale", souligne Philippe Bouvet.

Une astuce qui ravit Didier Pettermann, vigneron à Dambach la Ville, qui est heureux de pouvoir reprendre les dégustations avec ses clients, parfois à l'autre bout du monde : "C'est même génial, grâce à ça on peut de nouveau reprendre contact avec nos clients et grâce à cette visio ça nous permettra d'échanger plus facilement. Par exemple, chez nous, on a déjà des personnes de Taïwan qui se sont inscrites pour faire la dégustation", se réjouit-il.

Le vigneron précise que le vin sera débouché en même temps de chaque côté de l'écran : "On dégustera ensemble, à plus de 10.000 kilomètres d'écart", ajoute Didier Pettermann qui soutient cette opération réservée aux professionnels du secteur.