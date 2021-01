Vin : une entreprise a trouvé comment remédier aux bouteilles bouchonnées

publié le 26/01/2021 à 17:37

Le goût de bouchon c'est bientôt terminé. Ce goût qui peut vous gâcher un bon millésime dont vous aviez patiemment repoussé l'ouverture en repoussant une grande occasion. L'entreprise portugaise Amorim qui fabrique ces bouchons de liège vient de trouver la solution. C'est la molécule TCA qui se diffuse dans le vin et donne ce goût amer qui gâche environ 3% selon l'entreprise. Hors 6 bouteilles sur 10 sont bouchées par du liège.



Après 12 ans de recherche, la société Amaurim, leader du liège, vient de trouver une technologie qui extrait le TCA. Jusqu'ici la technologie était assez couteuse et destinée uniquement aux grands crus. La trouvaille est beaucoup plus rentable et va pouvoir bénéficier à 1 milliard de bouteilles par an au lieu de 80 millions aujourd'hui.

Depuis 2000, le bouchon en liège se fait tailler des parts de marché sur les petits vins au profit de capsules à visser et de bouchons synthétiques.