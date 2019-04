publié le 12/04/2019 à 21:51

Les personnes âgées en sont les principales victimes. Depuis quelques semaines, le nombre d'arnaques au matelas se multiplie dans le sud-est de la France, rapporte Nice-Matin le vendredi 12 avril. Elle consiste à jouer sur la crédulité de retraités pour leur faire croire que leur matelas est infesté de vers, et leur en faire acheter un nouveau. Cinq plaintes et signalements ont été déposés autour de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes) en un mois. La police a ouvert une enquête.



Le stratagème débute toujours de la même façon. Un ou plusieurs escrocs frappent à la porte de leur victime et prétendent contrôler les matelas pour lutter contre la prolifération de vers. Ils lui proposent de vérifier l'état de sa literie. Une fois dans l'appartement, ils lacèrent le matelas d'un coup de cutter et en sortent des larves et des vers, qu'ils avaient déjà dans leur main.

D'après les faux contrôleurs, aucun doute n'est possible : il faut changer le matelas. Ils lui proposent alors de lui en livrer un neuf, qui se trouve dans leur camion. La victime remet la somme demandée en espèces, puis attend le retour des escrocs. Mais elle ne reçoit jamais le matelas qu'elle a réglé.

D'autres variantes de cette arnaque existent. Les escrocs peuvent demander un prix très élevé pour un matelas qui ne vaut rien, ou profiter d'être chez la personne pour lui dérober discrètement bijoux et espèces.