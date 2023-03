Allergies aux pollens : 23 départements en alerte rouge

Avec le retour d'un temps printanier, les pollens gênent déjà les plus sensibles. Le Réseau national de surveillance aérobiologique (RNSA) a classé vingt-trois départements en alerte rouge de risques d'allergie. C'est principalement le sud de la France qui est concerné avec des pollens de cyprès (Cupressaceae-Taxaceae) en forte concentration.



Cette dernière serait “favorisée par la hausse des températures et le vent”, précise le RNSA. Dans le reste du pays, les pollens d'aulne "seront responsables d'un risque d'allergie de niveau faible à moyen". Et si ceux de noisetiers et de frênes se font ressentir, ils sont en risque faible sur une grande partie de la région.

Quant aux pollens de bouleau, ils "commenceront à chatouiller le nez des allergiques" sur une grande partie du pays à la fin du mois de mars.



Les départements en alerte rouge pour les allergies aux pollens. Crédit : Capture d'écran / pollens.fr

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info