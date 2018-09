publié le 14/09/2018 à 08:56

Seize ans après sa première enquête sur la sexualité des Français, la sociologue Janine Mossuz-Lavau remet ça. Et on apprend notamment que les femmes sont plus que jamais libérées dans leurs pratiques sexuelles. Mais pour autant, y a t-il une véritable égalité homme-femme en la matière ?



Eh bien, après avoir donné la parole à 65 femmes et hommes âgés de 19 à 85 ans, la sociologue en est certaine : non ! Les hommes ont deux fois plus de partenaires que les femmes. Ils sont aussi deux fois plus échangistes que nous. Alors je sais pas vous, mais moi, ça m'a toujours fait marrer ce genre de données...



C'est un peu comme sur l’infidélité : il y a toujours plus de mecs infidèles que de femmes qui trompent leur mari. Mais du coup, permettez-moi une question idiote ce matin : avec qui les hommes infidèles trompent-ils leurs femmes qui, elles, c'est bien connu, sont toujours irréprochables ? Mystère. Vous avez le week-end pour réfléchir...

Notre rapport à la sexualité a changé

Notre aptitude à nous remettre en selle à peine une rupture consommée, sans aucun tabou, et totalement décomplexés : voilà ce qui a vraiment changé dans notre rapport à la sexualité. Dans ces cas-là, vers qui se tourne-t-on, tous sexes confondus ? Vers internet bien sûr ! Hommes, femmes, jeunes ou seniors, nous faisons tous confiance aux algorithmes pour trouver au mieux l'âme sœur. Mais surtout et avant tout le parfait objet sexuel taillé sur mesure pour notre désir ! Décomplexé, je vous ai dit...

Mais cette étude nous apprend aussi que, malgré ces sites de rencontres, tout n'est pas toujours rose du côté de la fesse, car un quart d'entre nous n'a plus du tout de relation sexuelle. Or, les scientifiques sont très clairs : contrairement à la privation de nourriture qui serait excellente pour notre santé, le jeûne du sexe n’est pas recommandé du tout.



C'est même tout le contraire. À votre avis, faire l'amour régulièrement nous fait gagner combien d'espérance de vie ? 10 ans ! Oui oui, vous avez bien entendu : 10 piges ! Aussi, je n'ai donc qu'un conseil pour ce week-end : amusez vous, c'est le médecin qui le prescrit ! Eh oui, c'est aussi comme ça.