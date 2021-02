publié le 28/02/2021 à 11:03

En France, un tiers des agriculteurs sont des agricultrices. Dans l'Eure, Nadège Petit a repris la ferme de ses parents en 2018 après une vie de graphiste : "Mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Ma mère était éleveuse, mon père était agriculteur, mes oncles, mes cousins. C'est un peu la suite logique dans ma famille d'être agriculteur".

La jeune femme souhaite désormais faire découvrir son métier au plus grand nombre, en utilisant des outils que trop peu d'agriculteurs utilisent. "Je me suis mise sur les réseaux sociaux, explique-t-elle, car je m'aperçois qu'il y a un grand besoin de communication autour de nous."

Sur Twitter, Facebook, Instagram, ses comptes commencent à être très suivis. "J'essaie de répondre aux questions que l'on me pose", poursuit l'agricultrice. Sur les 250 hectares de leur exploitation, Nadège et son mari produisent notamment des céréales.

Ce n'est pas tous les jours facile d'être une femme à la tête d'une exploitation agricole" Nadège Petit, céréalière dans l'Eure Partager la citation





Si la crise du covid a eu un impact, le couple a limité la casse. "Sur les céréales, le colza, on a pas eu d'impact en termes de prix et de ventes, précise Nicolas. Mais sur le lin, il y a eu un coup d'arrêt des filières et des ventes".

Nicolas s'est lancé dans l'aventure avec sa femme, il y a plus de trois ans. Une aide précieuse pour elle dans un milieu encore très masculin. "Ce n'est pas tous les jours facile d'être une femme à la tête d'une exploitation agricole, raconte Nadège. On a par exemple des réunions techniques où je suis souvent la seule femme de l'assemblée."

Et pour continuer à faire changer les mentalités et faire découvrir son métier, Nadège veut maintenant éduquer les plus jeunes. Elle prévoit d'accueillir dans les prochains mois plusieurs classes de primaire sur son exploitation.