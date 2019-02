publié le 21/11/2018 à 06:20

"Plus une semaine ne se passe dans notre pays sans que l'on apprenne l'agression d'une homosexuelle ou d'un homosexuel", dénonce la pétition "ASSEZ!" à l'initiative du magazine L'Express, signée ce mardi 20 novembre par des dizaines de personnalités.



Le chanteur Benjamin Biolay, les humoristes Florence Foresti et Muriel Robin, l'ex-footballeur Lilian Thuram, Elisabeth et Robert Badinter ont notamment choisi de participer à cette initiative visant à alerter la classe politique sur les violences homophobes.

"La façon dont une société traite les homosexuels constitue un indicateur indiscutable du degré de liberté, de santé et d'évolution de ladite société", souligne le texte de cette pétition lancée sur Change.org et le site de L'Express.

Agressions contre les homos. Assez ! Six valeureux - tous agressés récemment - posent en couverture de @LExpress. Et plus de 30 personnalités ont déjà signé notre appel. La rédaction s’enorgueillit de ce combat. pic.twitter.com/uowVh6eOwf — Anne Rosencher (@ARosencher) 20 novembre 2018

Une agression "toutes les 33 heures"

En kiosques ce mercredi, le magazine consacre sa une et son dossier hebdomadaire aux agressions homophobes sous le titre "ASSEZ !", rappelant "qu'un homo est agressé toutes les 33 heures".



"Réagissons! Les agressions homophobes ne concernent pas les seuls homos. Elles nous concernent tous. Il est grand temps que la société civile s'empare de cette nécessaire colère. Et que les politiques prennent enfin des décisions à la hauteur", conclut le texte.



Le boxeur Brahim Asloum, l'actrice Elodie Bouchez, les médecins Axel Kahn et Michel Cymes, le chanteur Vincent Delerm, les acteurs Gilles Lellouche, Gaspard Ulliel et Philippe Lefebvre, le chef étoilé Thierry Marx figurent aussi parmi les premiers signataires.