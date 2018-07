publié le 30/11/2017 à 11:23

Il faisait confiance en la Justice et elle lui a bien rendu. Accusé de "harcèlement et agression sexuelle" par une ancienne attachée parlementaire, Christophe Arend était "certain qu'elle saura(it), en temps utile, déclarer (s)on innocence". C'est bien ce que le parquet de Sarreguemines a fait mercredi 29 novembre.



Après cinq semaines d'enquête approfondie, il s'est avéré que la plainte présentait " de nombreuses incohérences et contradictions". À la mi-octobre, la plaignante avait dénoncé de nombreuses remarques sexistes et une agression sexuelle. Mais une série de messages sont venus contredire cette version.

Selon le procureur de la République Jean-Luc Jaeg : "La plaignante a envoyé de nombreux messages à connotation sexuelle à M. Arend. Certains messages envoyés par la plaignante au député s'interprètent plutôt comme des avances faites par la plaignante au député, et pas l'inverse".