Mariah Carey accusée de harcèlement sexuel par un ancien garde du corps

publié le 09/11/2017 à 03:42

Kevin Spacey, Dustin Hoffman, James Toback... Les accusations d'agressions sexuelles, de harcèlement, voire de viols contre les stars américaines se succèdent depuis que l'affaire Harvey Weinstein a éclaté à Hollywood. À cette triste liste s'ajoute le nom de Mariah Carey. Selon le site américain TMZ (en anglais), la diva aurait harcelé sexuellement son ancien garde du corps et patron d'une entreprise de sécurité à plusieurs reprises. Ce dernier a menacé de déposer plainte.



Michael Anello, qui a travaillé pour la star entre juin 2015 et mai 2017, énumère dans les colonnes du magazine people les "nombreuses humiliations" qu'il a subies de la part de Mariah Carey, à l'instar de certains de ses collègues. Il affirme notamment que l'Américaine voulait exclusivement "être entourée d'hommes noirs et non d'hommes blancs".

L'homme assure également que, si elle le traitait régulièrement de nazi, de skinhead et de membre du Ku Klux Klan, cela ne l'empêchait pas d'avoir une attitude pour le moins équivoque en sa présence. En effet, Mariah Carey aurait eu "des rapports sexuels avec l'intention qu'ils soient vus" par Anello.



Enfin, Michael Anello raconte que lors d'un voyage à Cabo San Lucas, au Mexique, la chanteuse l'aurait fait venir dans sa chambre afin de déplacer un bagage encombrant. À son arrivée, le garde du corps découvre une Mariah Carey vêtue d'une simple nuisette transparent et ouverte. L'homme aurait aussitôt tenté de s'échapper, mais la diva l'a alors obligé à bouger la valise. Il aurait finalement réussi à quitter la pièce. Pour ne rien arranger, l'artiste lui devrait la modique somme de 220.000 dollars de salaires impayés.