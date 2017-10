publié le 24/10/2017 à 08:12

À l'Assemblée nationale, Delphine Batho a décidé de ne plus participer au groupe d'amitié France-Allemagne présidé par Christophe Arend. L'élue socialiste demande la suspension de ce député La République en Marche, accusé de harcèlement et d'agression sexuelle par une ancienne assistante parlementaire. Cette dernière a déposé plainte contre Christophe Arend vendredi 20 octobre dernier. Une enquête préliminaire a été ouverte.



"Je n'accepte pas qu'on soit dans une espèce de 'tout continue comme avant'. Je ne peux pas siéger sous la présidence de ce député", justifie-t-elle au micro de RTL, avant d'ajouter : "Ce qui serait le plus sage, c'est que le groupe auquel appartient monsieur Arend le mette en retrait de toute fonction à l'Assemblée nationale, le temps que la justice face la clarté sur cette plainte".



Le député LREM conteste quant à lui les faits qui lui sont reprochés. Il a d'ailleurs déposé plainte "pour dénonciation calomnieuse".



À écouter également dans ce journal :

- Après douze heures de réunion et des mois de discussions, les ministres du Travail européen ont finalement trouvé un compromis sur la réforme des travailleurs détachés.

- Les salariés de GM&S sont ressortis déçus et amers de leur réunion à l'Élysee lundi 23 octobre.



- Les chiffres du chômage du mois de septembre seront annoncés ce mardi soir, après deux hausses consécutives.



- Bureau politique chez les Républicains ce mardi. Le parti doit statuer sur le cas de ceux que certains appellent désormais les traîtres, comme Édouard Philippe ou Gérald Darmanin ou Thierry Solère, qui pourraient être exclus.



- En Haute-Corse, l'incendie qui a détruit 1.600 hectares ne progresse plus. 150 pompiers restent tout de même mobilisés. Depuis dimanche, le département a connu près de 27 départs de feu.



- La FIFA a décerné hier soir ses oscars. Christiano Ronaldo décroche le titre de meilleur joueur, et Zinédine Zidane celui de meilleur entraîneur.



- Près de deux mois après le passage d'Irma, des enfants de Saint-Martin ont écrit une chanson pour "un nouveau départ", ont rapporté les équipes de Quotidien sur TMC.