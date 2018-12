publié le 19/12/2018 à 14:33

Il pourrait y avoir moins de cadeaux posés aux pieds des sapins cette année, au grand dam des commerçants. En effet, 48% des Français comptent dépenser moins que l'année dernière pour les fêtes de fin d'année, révèle un baromètre Odoxa publié pour RTL et FG2A, mercredi 19 décembre. Parmi les personnes interrogées, seules 9% assurent qu'elles débourseront plus d'argent qu'en 2017.



"Il est probable que les commerçants fassent grise mine", prédit Gaël Sliman, président et cofondateur d'Odoxa, selon qui les produits high-tech, comme les tablettes et smartphones, seront particulièrement boudés par les Français. "Ces produits-là génèrent une très forte angoisse : la peur de la casse", explique-t-il. En effet, beaucoup de gens connaissent un proche dont l'écran de portable s'est brisé après une chute.

"Mon budget a baissé de moitié"

L'inquiétude pointe en effet chez les professionnels. "C'est une catastrophe pour les commerçants (...) Les gens n'ont pas envie de faire des achats et d'être dans le plaisir de Noël", se désole Solène, gérante d'une parfumerie dans une galerie commerciale. Une morosité qui se ressent sur le chiffre d'affaires de sa boutique : "Dimanche (16 décembre) on a fait -20% et samedi (15 décembre) on a fait -30% de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière."

Dans la parfumerie, un client confirme les craintes de Solène : "Mon budget a baissé de moitié". Taxe foncière, taxe d'habitation, essence... Loïc énumère avec gravité tout ce qui a augmenté récemment selon lui. Et pour être sûr de ne pas dépasser le budget qu'il s'est fixé, il chasse les petits prix et va réaliser pour la première fois la quasi-totalité de ses achats de Noël sur internet.