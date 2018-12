Noël : les jouets d'occasion ont le vent en poupe

publié le 19/12/2018 à 05:07

Plus les années passent, plus le Père Noël se montre écolo. En 2018, sa hotte regorge de plus en plus de jouets d'occasion afin de lutter contre le gaspillage et de réaliser des économies. Les boutiques Emmaüs, le site troc.com, Le Bon Coin ou encore Price Minister feront son bonheur. Figurines Star Wars, Cluedo d'origine, console Tetris... Il y en a pour tous les goûts.



En achetant des jouets d'occasion, le Père Noël a réalisé une excellente action, car 7 jouets sur 10 ne sont plus utilisés huit mois après avoir été offerts. Chaque année en France, 40 millions de jouets partent à la poubelle, ce qui représente 75.000 tonnes déchets. Le ministère de l'Écologie a lancé une concertation avec les fabricants afin de mettre en place une filière de recyclage.

Une éco-contribution pourrait être créée pour la financer, comme pour l'électroménager ou les pneus. Les fabricants auront le choix de la répercuter ou non sur le prix de vente. Ils devront également financer la recherche, car aujourd'hui, une poupée est composée de matières différentes en plastique, inséparables, qui ne peuvent donc pas être récupérées. Les fabricants devront travailler sur la conception des jouets, pour les rendre plus facilement recyclables.