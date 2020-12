publié le 09/12/2020 à 19:44

Cela fait 75 ans que le magazine ELLE existe et le journal se porte toujours bien. Il sort d'ailleurs un numéro spécial pour son anniversaire vendredi 11 décembre avec sept couvertures collector. Pour l'occasion, sa rédactrice en chef depuis quatre ans Erin Doherty est passée par les studios de RTL pour parler de la ligne éditoriale.

"ELLE est un journal féminin et féministe, qui commence avec un édito féministe et termine avec des fiches de cuisine, comme le disait Jamel Debbouze. C'est la voix des femmes depuis 75 ans, mais c'est aussi la mode, la beauté, le lifestyle, la culture, etc...", explique-t-elle.

Face à une actualité particulièrement sombre ces derniers mois, Erin Doherty revendique la frivolité au sein de sa ligne éditoriale : "La frivolité est une obligation de survie. On a préparé une interview de Christiane Taubira et de Leïla Slimani qui sont des intellectuelles mais qui ont ce besoin de frivolité et de légèreté", prend-elle pour exemple.

On met en couverture des femmes qui inspirent Erin Doherty, directrice de la rédaction de ELLE





La semaine dernière, le magazine a fait sa Une sur "La Cause des femmes" avec cinq femmes en couverture : Caroline Fourest, Titiou Lecoq, Tania de Montaigne, Camille Lextray et Delphine Horvilleur. La rédactrice en chef explique : "On met en couverture des femmes qui inspirent la lectrice, par exemple Kamala Harris qui s'est forgée une carrière exemplaire."

En revanche pas question d'y voir une personnalité d'extrême droite : "Je ne ferai pas de couverture avec Marine Le Pen. C'est un magazine féminin qui a des opinions. On l'a déjà interviewée, mais de là à la mettre en couverture, je pense qu'il faut mettre en couverture des choses positives".