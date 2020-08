Coronavirus en France : 19 nouveaux départements en zone rouge, 21 au total

et AFP

publié le 27/08/2020 à 11:12

Le gouvernement a fait ce jeudi 27 août un "point de situation" sur l'épidémie en France. Le Premier ministre Jean Castex a, à cette occasion, expliqué que 19 départements supplémentaires étaient désormais en "zone rouge", ce qui porte leur nombre à 21 départements.

Paris et les Bouches-du-Rhône étaient d'ores et déjà en "zone rouge". Les rejoignent l'ensemble des départements d'Île-de-France, la Sarthe, le Loiret, le Rhône, la Gironde, la Haute-Garonne, l'Hérault, le Gard, le Vaucluse, le Var, les Alpes-Maritimes, la Martinique et la Guadeloupe.



Ces départements sont ceux où la circulation du virus est considérée comme "active". Cela permet aux préfets locaux de prendre, avec les Agences régionales de santé (ARS) des dispositions plus contraignantes pour freiner la propagation du coronavirus.

Les zones de circulation active du virus au 27 août 2020 Crédit : Gouvernement/capture d'écran RTL.fr

Le gouvernement constate une "recrudescence incontestable de l'épidémie" qui "progresse sur tout le territoire" avec "39 cas positifs pour 100.000, quatre fois plus qu'il y a un mois, a-t-il dit lors d'une conférence de presse. "L'épidémie regagne du terrain, et c'est maintenant qu'il faut intervenir", a-t-il insisté.

#COVID19 | Nous sommes depuis quelques semaines dans une phase de recrudescence de l’épidémie.

Le taux de reproduction du virus se situe au-dessus de 1, ce qui signifie que le virus gagne du terrain.

Nous étions redescendus à 0,7 en mai. Nous sommes remontés à 1,4. pic.twitter.com/xrkwb99MqB — Jean Castex (@JeanCASTEX) August 27, 2020