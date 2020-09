publié le 14/09/2020 à 08:55

Onze maires Verts et socialistes de plusieurs villes ont signé une lettre dans le JDD hier : ils veulent stopper le développement de la 5G. Mais à quoi va vraiment servir la 5G ?

Cette technologie va structurer l'économie de demain grâce à l'intelligence artificielle. C'est le carburant du futur : grâce à la 5G, on va pouvoir développer la conduite autonome des véhicules, grâce à elle on pourra opérer avec un bistouri connecté à des kilomètres de distance, grâce à elle on pourra piloter la consommation de chauffage des villes. Si on se met plus tard à la 5G, on va faire prendre un retard qui nous sortira du groupe des grands pays développés car la 5G est déjà lancée.

L'autorité de régulation des Télécoms, L'Arcep, a mis une condition : l'obligation de terminer le réseau 4G. L'enjeu c'est d'avoir des opérateurs prêts pour cette technologie 5G et des industriels au niveau car aujourd'hui c'est le Chinois Huawei qui est en tête. On privilégie d'ailleurs Nokia ou Ericsson par peur d'espionnage. En réalité, c'est la souveraineté technologique et industrielle de l'Europe qui se joue car on va laisser beaucoup d'informations sur nous aux Télécoms avec la 5G.

Aujourd'hui, Huawei fournit déjà la moitié des équipements 4G de Bouygues et de SFR. Il faut donc un groupement européen pour défendre nos opérateurs en France. Ce week-end des grands économistes se sont réunis à Aix en Provence et ont proposé que l'on crée une agence européenne de la recherche sur le modèle des États-Unis qui financera les nouvelles technologies comme la 5G. Ce sera une structure public/privée, les États ayant le rôle de garantir l'indépendance des citoyens et leur santé. C'est l'heure du grand retour des États dans l'économie.

Le plus : la French Tech à l'Elysée

Emmanuel Macron continue de soigner les startupers : c'est un socle électoral qui lui est resté fidèle. Une centaine de jeunes patrons seront reçus ce soir à l'Élysée.

La note : 18/20 aux Rafales

Bonne nouvelle. Dassault vient de signer sa première vente de Rafales à un européen. La Grèce a annoncé ce week-end l'achat de 18 appareils.