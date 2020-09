5G : 4 opérateurs français pourront acheter les fréquences le 29 septembre

publié le 03/09/2020 à 12:18

Dès le 29 septembre, la fréquence 5G sera proposée à quatre opérateurs français : Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free. Le régulateur des télécoms, l'Arcep (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail), est en charge de l’organisation de cette vente. Elle devrait rapporter au moins 2,17 milliards d'euros.

La mise en oeuvre de cette révolution technologique avait été retardée en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus. Mais cette fois, le coup d'envoi est lancé. Les 31 blocs de fréquences de 10 MHz seront vendus "en deux étapes", détaille BFMTV.



Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free obtiendront d’abord un bloc de fréquences de 50 MHz d’une valeur de 350 millions d'euros. Cette vente rapportera 1,4 milliards d’euros à l'État.

Le lancement commercial prévu fin 2020

Lors de la deuxième phase, les fréquences encore disponibles seront distribuées via une enchère à plusieurs tours. La mise minimale est de 70 millions d'euros par bloc de 10 MHz. Un total d'au minimum 770 millions pour les comptes de l'État. Les opérateurs pourront ensuite proposer la 5G à leurs clients : "Les premiers déploiements commerciaux devraient avoir lieu fin 2020". Pour rappel, plus un opérateur obtient de fréquences, plus il peut proposer une 5G de bonne qualité, détaille Les Echos.

La France rejoint ainsi Royaume-Uni, l’Allemagne, l’Italie ou encore l’Espagne qui ont déjà lancé la 5G sur leur territoire. Toutefois, de nombreuses voix s'étaient levées contre un tel déploiement sur le sol français. Début 2021, l’Anses doit rendre les résultats de ces dernières expérimentations, réalisées notamment à Bordeaux et à Mérignac, sur l’impact sanitaire, écologique et social du réseau sur la population.