publié le 08/11/2018 à 08:28

L'itinérance mémorielle d'Emmanuel Macron a été percutée, mercredi 7 novembre, par l'hommage auquel était associé le maréchal Pétain au cours d'une cérémonie prévue dans la cour des Invalides le samedi 10 novembre. Après la bronca d'associations et de l'opposition, la présidence de la République a rétropédalé. "Il n'y aura pas d'hommage rendu à Pétain. Vous appelez cela un rétropédalage, j'appelle cela une clarification", commente le député REM de l'Essonne Cédric Villani, invité de RTL ce jeudi 8 novembre.



"Premièrement, on parle d'Histoire et c'est tellement important pour cet événement aussi tragique et aussi fondateur qu'a été la Première guerre mondiale. Deuxièmement, à qui va l'hommage en priorité ? (...) Emmanuel Macron commence par l'essentiel, les soldats, les Poilus, ceux qui sont venus combattre au front, (...) dont les familles se sont fait un sang d'encre et qui ont laissé leurs illusions, leur jeunesse, leur vie souvent", réagit Cédric Villani.

"L'Historie divise, l'Histoire rassemble aussi, en fonction du regard que l'on porte. Le rôle du président est toujours de rassembler", estime le député de l'Essonne. "Ce que je retiens c'est d'abord cette clarification qui a été rendue hier", insiste-t-il.

Emmanuel Macron affirme qu'il "ne pardonne rien" mais qu'il "ne gomme rien". "Tout ne se vaut pas, et quand on dit 'je ne gomme rien' cela ne veut pas dire que l'on met tout sur le même plan, défend Cédric Villani. Quels qu'aient été les actes de bravoure de Pétain pendant la Première guerre, ça a été effacé au regard de la Nation par l'indignité nationale qui est arrivée en 1945. Parce qu'il y avait des crimes qui étaient impardonnables."