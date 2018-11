publié le 08/11/2018 à 07:05

Plombiers, serruriers, chauffagistes... Jetez donc à la poubelle les prospectus d'artisans proposant des dépannages à domicile qui abondent dans vos boîtes aux lettres. Selon nos informations, les arnaques explosent ainsi que les plaintes qui ont encore augmenté l'an dernier : +7%. Surtout, plus d'une entreprise sur deux contrôlée par la répression des fraudes a été sanctionnée. "Ces escrocs profitent de votre vulnérabilité quand vous êtes bloqués devant votre porte à minuit, quand vous avez une fuite d'eau chez vous, quand vous êtes paniqués et dans l'urgence", explique Loïc Tanguy, directeur de cabinet à la répression des fraudes Loïc Tanguy.



Des escrocs qui mettent en place un certain nombre de pratiques frauduleuses qui vont vous faire payer très cher pour leur intervention. Les services de la répression des fraudes ont débusqué de nombreuses pratiques préjudiciables aux consommateurs fragilisés face à certaines situations d’urgence. "Il y a tout d'abord une présentation trompeuse de l'entreprise pour vous rassurer", explique Loïc Tanguy, de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.

Plus d'une entreprise sur deux sanctionnée

Sur les prospectus, il y a l'assurance que ce sont des entreprises de proximité, des artisans de père en fils qui ont des partenariats avec de grandes marques. "Une fois l'intervention commencée, ils vont par exemple tout mettre en oeuvre pour faire beaucoup plus que nécessaire" selon Loïc Tanguy. Leur technique consiste à "différer au maximum l'annonce du prix". "Dans certains cas, pour de simples ouvertures de portes, on peut avoir des factures allant jusqu'à 6.000 ou 7.000 euros".

54% des entreprises contrôlées l'an dernier par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ont été sanctionnées, avec à la clé, une centaine de procès-verbaux. La région Ile-de-France totalise, à elle seule, près des deux tiers des procès-verbaux et 177 avertissements. Ces entreprises profitent de la détresse des gens qui sont dans l'urgence d'une panne ou d'une réparation. Privilégiez donc le bouche à oreille.