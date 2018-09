publié le 25/09/2018 à 10:00

La grande déprime du monde paysan est en Une de la Dépêche du Midi. Et un témoignage bouleversant, celui de René, un agriculteur de 65 ans. Une force de la nature et pourtant il a bien failli lui aussi flancher.



C'était un soir d'automne, René prend son fusil, sans rien dire à personne. Il laisse son père et son frère jumeau à la maison, et puis se met à l'écart, dans un pré et appuie le canon sur son ventre en visant au cœur. C'est une proche qui le retrouvera le lendemain matin, étendu en sang, dans le pré. "Il faisait un froid glacial", raconte un secouriste, "c'est un miracle qu'il ait survécu".

Pendant des mois René n'a rien dit, il n'a pas parlé de ce qu'il appelle "l'accident". Aujourd'hui dans les colonnes du journal il évoque cette souffrance, ce mal-être, l’emballement du système. Toujours plus de vaches à élever pour un revenu de plus en plus maigre. Et penser aux bêtes tout le temps, sans jours de repos. La paperasse aussi est un élément, elle est exponentielle.

Un élu du Lot-et-Garonne se mobilise

"Et le soir personne pour te faire à manger. Les machines ont remplacé ceux qui de temps à autres venaient donner un coup de main, pour les foins par exemple. Maintenant tout est fait, tout seul, il y a des jours où l'on ne voit personne" conclut René. Un mal-être qui fait 296 morts chaque année en France, rappelle la Dépêche du Midi. 296 agriculteurs qui se donnent la mort, soit un suicide tous les deux jours.



"C'est énorme, le chiffre est régulièrement cité mais rien ne bouge. Cela reste un tabou", dit Patrick Maurin. C'est justement pour faire bouger les choses, pour alerter le grand public, que cet élu de Marmande dans le Lot-et-Garonne a entamé dimanche un long périple, 500 km à pied, en direction de la Bretagne.