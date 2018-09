publié le 24/09/2018 à 09:39

C'est une tradition vieille de 4 ou 5 siècles... Celle du village de Kongthong dans le nord-est de l'Inde. Là-bas, les habitants s'interpellent en chanson. Chacun a la sienne. Et tout commence à la naissance, comme le rapporte Les Dernières Nouvelles d'Alsace.



Chaque maman compose pour son enfant une mélodie et jusqu'à sa mort, celle-ci servira à ses pairs pour l'appeler. Cette tradition poétique se pratique aussi dans une région coupée du monde, où il faut plusieurs heures de marche pour rejoindre le village le plus proche. Avec la mélodie personnelle, chaque enfant a bien un prénom mais il n'est que très rarement utilisé.

Cette tradition pourrait toutefois disparaître car depuis 2000, il y a l'électricité et depuis 2013 une route à Kongthong. Avec ceci, les quelques 700 habitants du village ont vu débarquer les premiers smartphones. Aujourd'hui, plutôt que de chanter longuement pour localiser un ami, les jeunes préfèrent l'appeler sur son téléphone portable...