Ce 1er mai va sans doute être celui de tous les records. Plus de 500.000 manifestants sont attendus dans les rues, alors que 300 rassemblements sont prévus dans toute la France. 12.000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour l'occasion.

Pour leur prêter main forte, une nouvelle technologie devrait faire son apparition : des drones. Controversée, cette pratique utilise les caméras embarqués des appareils et sera notamment présent dans les cortèges de Paris, Lyon ou encore Le Havre. "On sait qu'il y a une violence qui est de plus en plus compliquée, avec des Black Blocs qui ne sont là que pour créer le chaos", explique Alain Barberis, porte-parole du syndicat de police Alliance. "Il faut donc qu'on soit le plus armé face à cette violence."

Avoir accès à cette technologie permettrait aux forces de l'ordre de mieux coordonner les interventions des unités sur le terrain, afin d'anticiper plus efficacement. "Cela pourra également aider les enquêteurs pour pouvoir identifier et interpeller", ajoute Alain Barberis. "Mais en aucun cas on utilisera les drones pour voir les visages des gens qui fument ou qui mangent une glace en pleine manifestation."

