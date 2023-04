1er mai : le renseignement craint une mobilisation sans précédent et potentiellement dangereuse

Crédit : RICCARDO MILANI / HANS LUCAS / HANS LUCAS VIA AFP

Nous sommes ce jeudi à quatre jours du 1ᵉʳ mai et d'une nouvelle journée d'action nationale contre la réforme des retraites, à l'appel des syndicats. Dans une note que RTL a pu consulter, le renseignement territorial met en garde contre une mobilisation sans précédent et potentiellement dangereuse.

Cette note ne manque pas de qualificatifs pour désigner la manifestation du 1ᵉʳ mai prochain : une mobilisation historique, une contestation d'esprits vengeurs, une journée sans précédent... En clair, le renseignement territorial s'attend pour l'instant à ce que la foule soit dense lundi prochain, mais tout aussi déterminée. 80.000 à 100.000 personnes sont attendues dans les rues parisiennes, dont 1.500 à 3.000 "gilets jaunes", mais surtout jusqu'à deux milliers d'éléments radicaux.

Toujours selon cette note, la contestation du 1ᵉʳ mai prochain dépassera la seule question de la fête du Travail et des travailleurs. "Cette journée sera marquée par le rejet de la politique générale menée par le gouvernement", écrit le renseignement qui craint ainsi que les éléments radicaux soient bien plus offensifs que les 1ᵉʳ mai précédents dans le but d'aller au contact des forces de l'ordre. Ces prévisions peuvent encore évoluer d'ici lundi.

