1917 : la Caverne du Dragon, à portée de souffle

et Loïc Farge

publié le 14/08/2018 à 14:40

"Drachenhölle" : le trou du dragon. Ce sont les Allemands qui ont baptisé ainsi cette ancienne carrière sous le Chemin des Dames. "C'est une ancienne carrière de pierres utilisée par les soldats français et allemands pour se cacher à l'intérieur. Mais ce sont surtout les Allemands qui vont en faire une véritable caserne souterraine", conte Cyrille Delahaye, guide-conférencier sur les fronts de Champagne.



"Les Allemands s'installent, creusent, installent le téléphone. Ils vont pouvoir loger jusqu'à 250 soldats, ce qui veut dire construction de dortoirs, points d'eau, nourriture, tunnels de ravitaillement, et surtout escaliers pour remonter en surface et défendre des tranchées", poursuit-il. Aujourd'hui, le lieu est un havre de fraîcheur sous le plateau. Les Français vont réussir à entrer dans la caverne durant cette bataille du Chemin des Dames.

L'offensive Nivelle sera la dernière tentative catastrophique côté français. Le nouveau généralissime Philippe Pétain arrête les frais et annonce la couleur : "Maintenant j'attends les chars et les Américains".