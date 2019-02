publié le 17/11/2018 à 06:30

Des sociétés concessionnaires d'autoroutes ont appelé leurs clients à différer ou éviter leurs déplacements en vue du jour de mobilisation des "gilets jaunes", samedi 17 novembre, qui pourrait fortement perturber la circulation.



"En raison des incertitudes liées aux intentions des manifestants et des difficultés attendues pour accéder à nos réseaux puis pour y circuler, nous conseillons vivement d'annuler les déplacements prévus pour la journée de samedi", a indiqué dans un communiqué le groupe Sanef.

"La multiplicité des points de rassemblement annoncés, notamment au niveau des accès autoroutiers proches des grandes villes (Caen, Rouen, Amiens, Arras, Reims, Metz...) ou sur les barrières de péage, pourrait générer d'importantes difficultés de circulation sur nos axes. Des opérations escargot pourraient également perturber le trafic", a précisé Sanef, qui exploite plus de 2.000 km d'autoroutes en France, notamment en Normandie et dans le Nord et l'Est.

1.500 actions dans tous le pays

Chez son concurrent Vinci Autoroutes, on "est sur la même ligne que les autres concessionnaires", a déclaré une porte-parole. Sur son compte Twitter, l'entreprise qui gère plus de 4.400 km d'autoroutes concédées, a prévenu que "des perturbations sont à prévoir ce samedi sur l'ensemble du territoire. Si vous le pouvez, évitez de vous déplacer. Sinon, informez-vous avant de partir".



Les "gilets jaunes", mobilisation protéiforme et propagée en particulier via les réseaux sociaux, appellent à bloquer routes et points stratégiques à travers le pays au cours d'une "mobilisation générale" citoyenne contre la hausse des prix des carburants. De source policière, quelque 1.500 actions sont attendues sur le terrain, même si la participation reste difficile à évaluer.



Les aéroports ont également prévenu leurs voyageurs des perturbations à venir. Dans certaines villes, les transports en commun ne seront pas non plus assurés. Le gouvernement garantira la liberté à manifester, mais "bloquer un pays" n'est "évidemment pas acceptable", a de nouveau prévenu, vendredi 16 novembre, le premier ministre Édouard Philippe.

