publié le 13/07/2019 à 11:28

Plusieurs milliers de personnes se rendent traditionnellement sur l'avenue des Champs-Élysées, pour célébrer la fête nationale le 14 juillet puis, dans la soirée au niveau du Champs-de-Mars pour assister au Concert de Paris et au feu d'artifice lancé depuis la Tour Eiffel. Plusieurs stations de métro seront fermées dimanche pour des raisons de sécurité.

La RATP prévient qu'en raison du défilé entre l'Arc de Triomphe et la Place de la Concorde, les stations des Tuileries (ligne 1), de la Concorde (lignes 1, 8 et 12), de Champs-Élysées Clemenceau (lignes 1 et 13) et de Charles de Gaulle-Étoile (lignes 1, 2, 6 et RER A) seront totalement fermées au public dès la prise de service. À partir de 6 heures 30, ce sera le tour des stations Franklin Roosevelt (lignes 1 et 9) et Georges V (ligne 1).

Les correspondances à ces stations ne seront pas assurées. Ces arrêts devraient rouvrir vers 12 heures sauf contre-ordre de la Préfecture de police. Pour vous rendre au défilé militaire, nous vous recommandons de descendre à Ternes (ligne 2), à Kléber (ligne 6) ou à Argentine (ligne 1).

De nombreuses stations fermées dans la soirée

Dans la soirée, pour profiter du Concert de Paris sur la pelouse des Champs de Mars, il est conseillé d'arriver vers 20 heures en raison de l'affluence. Mais à partir de 17 heures, plusieurs stations des lignes 6 et 9 seront fermées. Il s'agit de Trocadéro, de Charles de Gaulle-Étoile, de Boissière, Iéna, Passy, Dupleix et Kléber.

À partir de 19 heures, la station de RER C Champs de Mars-Tour Eiffel sera fermée. Les correspondances ne seront pas assurées non plus.

Pour vous rendre aux festivités, nous vous recommandons d'utiliser les stations Pont de l'Alma (RER C), École militaire (ligne 8) ou La Motte-Picquet-Grenelle (lignes 6, 8 et 10).

Attention le 14 juillet, la gare de Champ de Mars sera fermée à partir de 19h00.

Prévoyez un allongement de votre temps de parcours pour rejoindre le sud du #RERC @Ligne6_RATP @Ligne10_RATP @Plusdetrains @mairie7 @LaTourEiffel #FeteNationale pic.twitter.com/nf5Cp1nGcN — Secteur Saint Michel ND / Musée d'Orsay RER C (@SecteurStMichel) 11 juillet 2019

Attention, la plupart des stations de Vélib' aux abord du Champ-de-Mars seront fermées et vidées de leur vélos. Nous vous déconseillons de vous y rendre en voiture : les axes routiers autour du Trocadéro seront fermés à la circulation à partir de 14 heures et le stationnement interdit sur certaines voies dès le samedi 13 juillet. De nombreuses lignes de bus seront déviées dimanche 14 juillet.