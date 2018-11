11-Novembre : pourquoi les cloches ont-elles sonné à 11 heures ce dimanche ?

publié le 11/11/2018 à 12:11

À 11 heures ce dimanche 11 novembre, les cloches de nombreuses églises et cathédrales ont résonné aux quatre coins de la France. La raison ? C'est à cette heure précise qu'il y a tout juste cent ans, en 1918, la Première Guerre mondiale prenait fin. Quelques heures plus tôt, l'Armistice avait été signée à bord d'un wagon dans la forêt de Rethondes, dans l'Oise.



Une sonnerie heureuse, quand quatre ans plus tôt ces mêmes cloches avaient sonné la mobilisation générale. Pour marquer l'anniversaire de la fin de la Grande Guerre, les cloches ont sonné à toutes volées pendant onze minutes dimanche dans tout le pays.

L'initiative a été portée par Paul Bergamo, le président du Gihec, le groupement des installateurs d’horlogerie d’édifices et d’équipements campanaires, comme l'indique le Parisien. "Certains préfets ont même envoyé des circulaires pour inciter les églises à faire sonner leurs cloches !", s'est-il félicité.

En 2014 déjà, les cloches et le tocsin avaient résonné pour marquer le souvenir du début du premier conflit mondial. Aucun obligation pour les édifices, mais "au regard des retours que l’on a, il faut croire que presque toutes les cloches devraient sonner !", avait souligné Paul Bergamo.





#DIRECT - Un siècle jour pour jour après l'#Armistice du #11novembre1918, les cloches de #NotreDame résonnent. Comme elles l'avaient fait à 11 heures le #11Novembre 1918, annonçant aux Parisiens la fin de la #PremiereGuerreMondiale l'entrée en vigueur de la paix. #commemorations pic.twitter.com/Eq2xvYDnkU — FRANCE 24 Français (@France24_fr) 11 novembre 2018

« Je sonne la #paix, je prie pour la paix par la voix de ceux qui sont morts pour l’établir dans le monde. »

C’est la dédicace de Henri 2e bourdon de la #cathédrale de #Bourges, #cloche sur laquelle sont gravés le nom des séminaristes, prêtres & 233 soldats morts #1GM #11Novembre pic.twitter.com/PCLTRSQYq0 — Cédric Clément (@LeLutrin) 11 novembre 2018