Compagnie aérienne: Se faire indemniser

publié le 29/10/2019 à 09:20

Le cas de Romain

Le 19 juillet, Romain se rend à l’aéroport de Nantes pour partir en vacances avec sa femme et ses trois enfants en Sicile. Malheureusement, une fois là-bas, c’est la douche froide. La compagnie envoie un SMS pour informer de l’annulation du vol. Seule solution proposée : un autre vol …le 27 août. Dans l’urgence, il n’a d’autre choix que de se rendre à Paris pour rallier la Sicile et ne pas perdre sa location. Une fois sur place, il profite de sa semaine de vacances. Seulement, il n’est pas au bout de ses peines. Car, une fois à l’aéroport de Palerme, rebelote. La compagnie renvoie un SMS pour l’informer de l’annulation du vol retour ! Résultat des courses, il a dû payer 4218 € en plus pour partir et revenir de vacances. Depuis, il multiplie les appels et les mails pour se faire indemniser. La compagnie prend bien en compte ses demandes, mais elle n’a daigné le rembourser que du vol aller et lui verse 242€ en guise de compensation (au lieu des 3250 € dus)…