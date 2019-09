VIDEO - Nantes : comment dormir au beau milieu d'un zoo

publié le 07/09/2019 à 15:00

À quelques kilomètres de Nantes, au parc zoologique Planète sauvage. C'est dans la zone de la savane africaine que le directeur du parc a entrepris son plus grand chantier des 10 dernières années. "Nous avons implanté au milieu d'un grand lac que nous avons remis en eau, 10 lodges sur pilotis que nous proposons pour des séjours de deux jours / une nuit à nos visiteurs."

Il faut dire qu'il a investi 2,6 millions d'euros pour pouvoir proposer ces séjours au coeur des 10 hectares de savane. Avec ce concept d'une nuit passée au plus près des animaux, une nouvelle clientèle devrait être séduite.

Une nuit ici est facturée 660 euros pour un couple avec deux enfants. À ce prix et en plus du diner et du petit déjeuner, les familles peuvent observer en toute tranquillité près de 100 animaux de 7 espèces différentes. Pélicans, Watussis, Oryx, et Girafes. Avec un peu d'imagination, elles peuvent même se croire en Afrique.