Ce n'est pas de la tarte pour le Pizzaiolo

Le cas de Nicolas

Nicolas est traiteur-pizzaiolo. En mai dernier, il commande, sur Internet, du matériel pour son activité. La facture s’élève à : 11 134,80 €. Son compte est débité le 25 mai. Depuis, il attend de recevoir sa commande dans son intégralité ! Il a récupéré son four à pizzas à l’entrepôt de la société mais il manque le socle, il ne peut donc pas l’utiliser en l’état. Pour le reste du matériel, il n’a pas vraiment de nouvelle. Sur le devis, il est stipulé : « délais 12 à 22 jours + livraison ». Par mail, le mois dernier, un commercial lui a indiqué que sa commande était « en cours de production ». Il compte sur ce matériel pour fabriquer des pizzas et les vendre dans un distributeur automatique. A cause de cette situation, votre activité professionnelle tourne au ralenti depuis 4 mois…

