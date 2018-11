publié le 06/11/2018 à 21:26

Les enfants peuvent désormais envoyer leur liste de cadeaux au Père Noël. Le Groupe La Poste a annoncé mardi 6 novembre l'ouverture du site internet de l'homme en rouge. Son secrétariat (basé à Libourne), ouvrira quant à lui mercredi pour répondre comme chaque année aux millions de courriers manuscrits qui lui sont adressés. Cette année, le Père Noël sera aidé dans sa tâche par 60 "lutins" postiers, chargés de rassembler le courrier et d'y répondre à la main.



Pour lui écrire, rien de plus simple, il suffit d'écrire "Père Noël" sur une enveloppe et de la poster avant le 17 décembre. Mais attention, pour recevoir une réponse, il ne faut pas oublier de mentionner son nom, son prénom et son adresse postale au dos du courrier. Par mail il faut se rendre sur le site groupelaposte.com et cliquer sur l'onglet "écrire au Père Noël" pour rédiger le message.

En 2017, plus d'un million d'enfants de 132 pays ont écrit au Père Noël. Selon une étude de l'institut Consumer Sciences and Analytics, pour plus de la moitié des moins de 6 ans, il s'agissait de la première lettre manuscrite qu'ils rédigeaient.