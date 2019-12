Vacances d'hiver 2019 : qu'est-ce que l'aide pour les enfants (AVE) ?

publié le 13/12/2019 à 07:15

Selon l'Observatoire des inégalités, un quart des enfants ne partirait pas en vacances. À l'approche des fêtes de Noël, les familles les plus modestes peuvent compter sur l'aide aux vacances enfants (AVE). Un dispositif où la Caisse des allocations familiales prend en charge une partie des frais liés à l'hébergement d'enfants en camps de vacances ou colonies agréés.

Toutes les familles avec des enfants âgés entre 4 et 19 ans, et dont le quotient familial est inférieur ou égal à 719 euros, peuvent bénéficier de cette AVE. Pour les quotients allant de 0 à 462 euros, les familles peuvent bénéficier de 265 euros, 210 euros pour les familles aux quotients compris entre 463 et 548 euros. Pour la tranche la plus élevée, comprise entre 634 et 719 euros, l'aide se chiffre à 110 euros.

Pour les familles éligibles à l'AVE, pas besoin d'effectuer de démarches administratives spécifiques. La Caf se charge de verser l'aide directement à l'hébergeur. Les allocataires ont simplement à choisir un séjour pour leur enfant auprès de leur commune, d’un organisme conventionné Caf, ou sur le site vacaf.org, puis à réserver en précisant leur numéro d'allocataire.