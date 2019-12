Prime de Noël 2019 : à quelle date la CAF versera cette aide ?

publié le 06/12/2019 à 06:30

Cette année, l'annonce de la date officielle où sera versée la Prime de Noël se fait attendre. Aucun décret gouvernemental n'a pour le moment été publié à ce sujet, mais la CAF devrait commencer à distribuer cette aide exceptionnelle de fin d'année une à deux semaines avant le Réveillon. En 2018, elle était ainsi tombée le 11 décembre, en 2017 le 18 du même mois.

Selon le site aide-sociale.fr, le montant de la prime de Noël devrait s'élever à 152,45 euros pour une personne seule et 228,67 pour un couple. Comptez, environ entre 50 et 60 euros supplémentaires par enfant. À noter que ces sommes concernent les bénéficiaires du Revenue de solidarité active, de la Prime forfaitaire de reprise d'activité et de la Prime d'activité. Les personnes inscrites à l’Allocation de solidarité spécifique, l'Allocation équivalant retraite et la Prime Transitoire d'activité toucheront, quant à elles, un montant fixe de 152,45 euros.

Toute les personnes éligibles, mentionnées ci-dessus, n'ont aucune démarche particulière à faire pour bénéficier de la Prime de Noël. Celle-ci sera simplement créditée sur leur compte en banque par l'un des trois organismes chargés de la distribuer : la CAF, la MSA et Pôle Emploi.