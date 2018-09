Toyota rappelle 32.700 voitures hybrides en France pour risque d'incendie

publié le 05/09/2018 à 16:19

Mercredi 5 septembre, le constructeur automobile Toyota a rappelé plus d'un million de véhicules hybrides, dont un peu plus de 32.700 en France. Selon l'entreprise japonaise, les risques sont liés à un possible court-circuit au niveau du faisceau moteur, qui pourrait générer de la chaleur et entraîner, "dans un cas extrême", un début d'incendie.



Toyota précise que les vibrations de la voiture associées à une accumulation de poussière "peut endommager la gaine isolante du faisceau moteur", exposant ainsi le fil à un potentiel court-circuit.



Ce rappel concerne trois modèles fabriqués entre juin 2015 et mai 2018 : la Prius Hybride, Prius Hybride Rechargeable et le 4x4 urbain C-HR Hybride. Toyota demande aux clients ayant acheté l'un de ces véhicules de le renvoyer dans un garage pour réparation. L'opération, d'une durée de 30 minutes à 5 heures, consistera à contrôler puis remettre en état, voire remplacer, le faisceau moteur.

Selon Toyota, aucun blessé n'a pour l'heure été signalé au Japon mais "il est difficile de savoir si et combien de fois un tel incident" a pu se produire ailleurs dans le monde.



Outre les véhicules vendus en France, 554.000 voitures hybrides sont rappelés au Japon, 217.000 en Amérique du Nord et 219.000 en Europe.