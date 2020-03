Télétravail : quels sont les risques et bénéfices de cette pratique plébiscitée ?

publié le 12/03/2020 à 08:09

C'est un enjeu stratégique majeur pour les entreprises en ce moment. Après les grèves des transports franciliens liées à la réforme des retraites et l'épidémie de coronavirus qui sévit actuellement sur le pays, la pratique du télétravail est clairement en train de décoller en France. Le mouvement de grève du mois de décembre a même permis de préparer les entreprises au télétravail pour cause de coronavirus.

Actuellement, l'enjeu vital pour tous les chefs d'entreprise est ce qu'on appelle les plans de continuité de l'activité. Pendant les grèves de décembre, 28% des entreprises ont basculé pour la première fois dans le télétravail et le nombre de salariés qui sont restés à la maison a atteint 38%. En région parisienne, ce chiffre montait même à un salarié de deux.

De son côté, l'entreprise Klaxoon, qui est une des 40 entreprises montantes de la French Tech, nos startups prometteuses, propose des solutions de visio-conférence et de travail à distance. Pour preuve que cette initiative plaît aux entreprises, Klaxoon enregistre 5.000 nouvelles demandes d'entreprises par semaine pendant la crise du coronavirus, soit une hausse d'activité de 90%.

Une solution positive pour les salariés

Cette solution du télétravail est une bonne nouvelle pour les salariés. Dans la matinée de ce jeudi 12 mars, l'étude annuelle sur le télétravail montre que la pratique est plutôt plébiscitée par ceux qui y ont recours. Pour les salariés, cela engendre une diminution de la fatigue, des économies financières et un meilleur équilibre vie professionnelle/vie personnelle.

Mais le plus intéressant dans cette enquête et qui prouve qu'on a vraiment changé de point de vue au sein des entreprises, où les dirigeants admettent que c'est plus difficile de manager à distance, d'organiser le travail. Or, ces craintes qui empêchaient le décollage du télétravail au cours des dernières années, sont en très net recul.

Quels sont les risques du télétravail ?

Les entreprises vont donc devoir se réorganiser et accompagner les salariés car il y a de nouveaux risques qui vont apparaître. En effet, neuf fois sur dix, le bureau est à la maison et les salariés reconnaissent qu'il peut y avoir un risque d'addiction au travail, une impossibilité de déconnecter.



Il y a aussi un risque d'isolement puisqu'un télé-travailleur sur dix déclare qu'il n'a aucun contact avec ses collègues de la journée quand il travaille chez lui. Pour 28% d'entre eux, c'est seulement un seul contact par jour.



Préserver la "marque entreprise" et la culture maison à laquelle nous sommes très attachés en France va donc devenir un enjeu de management, en particulier avec des jeunes collaborateurs qui sont déjà beaucoup plus volages que leurs parents.