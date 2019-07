Sylvie, esthéticienne: "j'ai une belle équipe !"

publié le 01/07/2019 à 11:33

Bien maquillée et raffinée jusqu'au bout des ongles, Sylvie Boudet s'est spécialisée dans le bien-être et la beauté après la classe de seconde. Elle a eu la révélation lors d'un stage de découverte au lycée, "ce stage en entreprise m'a plu et m'a donné envie de continuer dans cette voie et je n'ai pas regretté " explique Sylvie. Elle a ainsi passé un CAP et un Brevet Professionnel d'Esthéticienne. Quatre années d'études, avant de s'installer très vite à son compte.

Epilation, mise en beauté du visage, soin des mains, soin des pieds, massages pour évacuer le stress. Sylvie est curieuse de tout, elle se renouvelle tout le temps, à l'affût des modes et des tendances. " C'est très varié, mes choix ont fait que je travaille beaucoup dans l'onglerie et le maquillage semi-permanent aujourd'hui, c'est complémentaire avec d'autres soins " précise-t-elle.

Avec ses 7 cabines et ses 100 mètres carré, Sylvie a su créer un environnement de détente et de relaxation dans son Institut de Beauté. " C'est important de ressentir du bien-être pour pouvoir procurer du bien-être, donc je trouve que c'est important d'avoir de l'espace dans mes cabines, de voir le jour. Et les odeurs aussi, c'est important, cela donne envie d'y rester", explique Sylvie.

Sylvie a commencé toute seule, mais très vite, elle été victime de son succès. Aujourd'hui, vingt ans après, ce dont elle est le plus fière, c'est d'avoir su créer une vraie équipe au service de ses clients. "J'ai vraiment une belle équipe" se réjouit-elle. "J'ai 5 salariées. On est toute différentes, mais on ne pourrait pas être l'une sans l'autre. Ma réussite elle est là. Si on est bien entouré, cela fonctionne ! " ajoute-t-elle.

Et ses plus beaux souvenirs sont aussi avec ses clients. Une femme un jour lui a confié être très complexée par son corps, c'est la première fois qu'elle se faisait masser. A la fin, "elle m'a dit je me sens belle sous vos mains. C'est un très beau compliment, et cela m'a marqué" se souvient émue notre esthéticienne.

Aujourd'hui, Sylvie accueille à son tour des stagiaires, dans son Institut A fleur de Peau, pour leur faire découvrir son métier, et pour leur donner envie d'aller, comme elle, encore plus loin.