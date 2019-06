Nathalie: " mes marionnettes sont porteuses de messages"

publié le 10/06/2019 à 19:10

Nathalie Roulois connaît son métier sur le bout des doigts. Depuis plus de trente ans, elle fabrique des marionnettes dans son entreprise Peluches animées, à Ris-Orangis, dans l'Essonne. Lapins, chats, marmottes, renards...Ses peluches sont en acrylique. Elles sont très douces, il y a même une fabrication spécialement conçue pour les bébés.Nathalie les vend ensuite sur les marchés. C'est là que tous ses animaux prennent vie. " Quand je mets la main dedans", s'exclame-t-elle, "et que je fais bouger la tête et les pattes, les enfants ont l'impression que c'est un vrai lapin que j'ai dans les mains".



Ses marionnettes plaisent aux enfants, mais pas seulement. Ses clients sont très variés. Bien sûr les enfants, mais aussi les professionnels: les instituteurs, les éducateurs pour enfants, les orthophonistes, les pédiatres, pédopsychiatres, et psychologues pour enfants. Parce qu'en fait, "la marionnette est porteuse de messages. Tout ce qu'on a à dire, on va le dire à travers la marionnette, et l'enfant ne verra plus l'adulte qui est caché derrière. Tout ce que l'enfant dit à la marionnette a énormément d'importance, c'est son confident, il va lui confier ses secrets, ses joies, ses peines", explique notre artisan d'art.

Ses marionnettes peuvent donc soigner les petits bobos du coeur .Et c'est aussi pour cela que Nathalie Roulois a choisi ce métier. " C'est pour voir les yeux écarquillés des enfants, émerveillés, et des adultes aussi" raconte-t-elle.

Nathalie participera à la 20ème édition du Festival Mondial des Marionnettes en septembre prochain, à Charleville-Mézières.