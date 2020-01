Soldes d’hiver 2020: dates, durée, remboursement... Ce qu'il faut savoir

publié le 03/01/2020 à 06:05

Cette année les soldes d'hiver dureront quatre semaines, pour la toute première fois. Depuis le vote et l'application de la Loi Pacte en 2019, leur durée a été réduite de deux semaines. Au niveau national, ces soldes d'hiver 2020 se dérouleront majoritairement du mercredi 8 janvier au mardi 4 février en métropole.

À quelques exceptions près : à La Réunion, il faudra être plus patient, les soldes (d'été) se dérouleront du samedi 1er février au vendredi 28 février. En Meurthe-et-Moselle (54), dans la Meuse (55), en Moselle (57) et dans les Vosges (88), elles commenceront le jeudi 2 janvier et se termineront le mercredi 29 janvier.

Les soldes sont les seuls moments où les commerçants peuvent vendre à perte. D'où des réductions parfois très intéressantes, allant jusqu'à 70%.

Quelles sont les règles ?

Les produits soldés doivent impérativement avoir été mis en vente et payés au moins un mois avant le début des soldes. Impossible pour les commerçants de faire rentrer de la marchandise uniquement pour cette période de rabais quelques jours avant son lancement.

Les boutiques sont également tenues d'identifier (par un étiquetage ou une localisation différente dans le magasin) les articles soldés. Rappelons qu'il est formellement interdit d'augmenter le prix d'un produit avant les soldes pour laisser croire au consommateur qu'il profite d'une réduction très importante.