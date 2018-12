Noël : "2018, année de référence pour les ventes en ligne" dit Menanteau

publié le 14/12/2018 à 08:44

Les chiffres parlent d'eux-même. Un recul du commerce traditionnel de 10 à 30% est à noter déjà pour décembre, selon Bercy. Parallèlement, des ventes en ligne affichent un chiffre d'affaire en progression de 15%, et le nombre de transactions est en croissance de 25% sur ce même mois de décembre. Ce sont des courbes qui s'éloignent et qui devraient encore s'accentuer avec le succès les Black Friday et autre Cyber Monday.



Très concrètement, 2018 s'annonce comme une année de référence pour les ventes en ligne, 195.000 sites marchands actifs, une commande tous les 8 jours en moyenne et une dépense mensuelle moyenne autour de 700€ par ménage. Par rapport aux boutiques physiques, il y a encore de la marge. La France reste encore dans la moyenne basse en Europe, nos achats en ligne ne représentent que 23% des ventes aux particuliers.

Il reste quelques résistants à la vente sur internet. L'alimentation d'abord, mais aussi les biens culturels, plus particulièrement le commerce des livres. La librairie, qu'elle soit en grande surface ou spécialisée, reste la référence. 8 livres sur 10 sortent de leur rayons. Mais attention, les acheteurs de livres sur internet sont eux aussi de plus en plus nombreux.

